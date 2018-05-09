بيع 60% من الوحدات السكنية بمشروع الأندلس في دبي

شهدت عقارات جميرا للجولف، في دبي التي تقوم بتطوير مجمعات ومرافق ترفيهية راقية في وسط ملعبين مؤهلين للبطولات العالمية، طلباً على شقق مشروع الأندلس بعد الإطلاق الأخير للبرج الرابع.

ويعتمد تصميم مشروع "الأندلس" على الطراز المتبع في بناء القرى الأندلسية، كما يتميز بنمط الحياة الفاخرة والأسعار المناسبة، ويضم المشروع 715 شقة سكنية، و95 منزلا (تاونهاوس) مع العديد من المرافق ووسائل الراحة الفاخرة بما في ذلك المسجد، والفندق، ومركز البيع بالتجزئة، ونادي كلوب هاوس، ومسبح، مما يجعله مشروعاً مميزاً يوفر تجربة متكاملة وأحدث الخصائص العصرية.

وتأتي هذه الخطوة بعد تنامي الإقبال على الشقق السكنية. حيث تم بيع أكثر من 50% من المشروع. وفي سابقة متميزة، تمكنت عقارات جميرا للجولف من بيع وحدات تاون هاوس في غضون ثلاث ساعات فقط بعد الإعلان عن إطلاق المشروع، والذي من المتوقع أن يتم تسليمه في الربع الرابع من عام 2018.

كما تم بيع جميع الشقق السكنية في البرجين "A" و "B"، ومن المتوقع أن يتم التسليم في الربع الرابع من عام 2018، بالإضافة إلى مركز البيع بالتجزئة.