"إعمار" تكشف عن آخر الأبراج المطلّة على نافورة دبي

كشفت #إعمار_للتطوير، عن برج "جراندي" السكني الجديد الذي يقدّم فرصة لاختبار أساليب الحياة العصرية الراقية في قلب واحدة من أهم الوجهات الثقافية في مدينة #دبي، ووسط إطلالات مباشرة على "نافورة دبي" و"برج خليفة".

وتقدّم "إعمار" من خلال البرج الجديد إحدى آخر الفرص للاستثمار في عقارات سكنية مميزة في وسط مدينة دبي، أكثر الوجهات العصرية استقطاباً للزوار في العالم.

ويتألف برج "جراندي"، الذي سيتم إطلاق مبيعاته في 13 مايو، من 78 طابقاً ويمتاز بموقعه الحيوي في منطقة الأوبرا التي تحتضن "دبي أوبرا"، لتتاح للسكان فرصة التواجد ضمن وجهة تحفل بالفعاليات الثقافية والفنية، التي تتضمن العروض اليومية والأنشطة الترفيهية التي تقام على مدار السنة.

ويتميز "جراندي" بموقعه المجاور لبحيرة البرج، حيث يمكن للسكان الوصول من البرج إلى ممشى الواجهة المائية الذي يحفل بالمتاجر والمطاعم الراقية، ويؤدي إلى "دبي مول"، أكبر وجهات التسوق والترفيه وأكثرها استقطاباً للزوار في العالم.

وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة "إعمار العقارية": "نجح "وسط مدينة دبي" في ترسيخ مكانته كأحد أكثر الوجهات السكنية استقطاباً للاهتمام في المدينة، مقدماً قيمة كبيرة للمستثمرين، بالإضافة إلى منح السكان فرصة الاستمتاع بأرقى أساليب الحياة العصرية. ويمثل برج "جراندي"، إضافة مميزة إلى مجموعة الوجهات السكنية في "وسط مدينة دبي"، وسيثري بتصاميمه الهندسية المميزة الأفق العمراني للمدينة. كما يتيح البرج الجديد للسكان فرصة الإقامة في وجهة ثقافية عصرية مزدهرة، مع إطلالات ساحرة على "برج خليفة" و"نافورة دبي"، وعلى مسافة قريبة من "دبي أوبرا" و"دبي مول".