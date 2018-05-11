تراجع جديد لأسعار العقارات في بريطانيا

تراجع مؤشر أسعار العقارات في بريطانيا خلال أبريل الماضي، إلى أقل مستوى له منذ نوفمبر 2012 بسبب ضعف الأسعار في لندن، حسب ما كشف تقرير صادر عن "المعهد الملكي للمساحين القانونيين" البريطاني أمس.

وسجل مؤشر أسعار العقارات في بريطانيا سالب 8 نقاط خلال الشهر الماضي، وهو أقل مستوى له منذ نوفمبر 2012، بعد تراجعه في مارس الماضي. وقال 65% ممن شملهم المسح: "إن أسعار المساكن تراجعت في لندن خلال الشهر الماضي، وهي أعلى نسبة للذين يقولون إن الأسعار تتراجع منذ أوائل 2009"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال سيمون روبنسون، كبير المحللين الاقتصاديين في المعهد: "إن سوق المساكن تشهد عادة ارتفاعاً في نشاطها في مثل هذا التوقيت من العام"، مضيفاً أنه حتى مع وضع هذا النمط الموسمي لأداء السوق في الحسبان، فإن اتجاه التعاملات السوقية مازال مستقراً بشكل عام.