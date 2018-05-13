مبيعات "التاون هاوس" تكتمل في مشروع "الأندلس" بدبي

أعلنت #عقارات_جميرا_للغولف، اكتمال بيع جميع وحدات التاون هاوس في #مشروع_الأندلس الذي يتألف من 95 وحدة تم تسليمها على ثلاث مراحل.

ويعتمد تصميم المشروع على الطراز المتبع في بناء القرى الأندلسية وبأحدث الخصائص العصرية، ويضم 715 شقة سكنية، و95 وحدة تاون هاوس.

وتقع تلك الوحدات في مجمّع "ذو أسوار"، وتضم منازل من غرفتين إلى ثلاث غرف، وتتضمن مسارات للمشاة وساحة عامة تمنح الشعور بالإقامة في أجواء أندلسية. وفي قلب هذا المجمّع تقع ساحة مركزية. وتملك كل وحدة تاون هاوس أيضاً شرفة ونوافذ تعكس جماليّة الحياة الأندلسيّة.