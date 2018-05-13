"نخيل" تطرح مناقصة "الأساسات" لأطول برجين في نخلة جميرا

طرحت شركة #نخيل مناقصة أعمال الأساسات وتجهيز الموقع للأعمال الإنشائية لمشروعها "بالم 360"، الواقع في #نخلة_جميرا بدبي، والمكون من برجين أحدهما فندقي والآخر سكني.

ويأتي الإعلان عن ذلك في الوقت الذي تقوم فيه "نخيل" بتقييم عروض أعمال الحفر لموقع "بالم 360"، وذلك بعد أن طرحت مناقصتها في شهر مارس الماضي، حيث سيضم "بالم 360" الذي يعتبر أطول مبنى في "نخلة جميرا" وبارتفاع 260 متراً فندق "رافلز ذا بالم دبي" و"رافلز ريزيدنسز بالم 360"، إضافة إلى أكبر حوض سباحة علوي في العالم يقع على ارتفاع 170 متراً فوق سطح البحر، يربط بين البرجين، فضلاً عن مجموعة من المرافق.

وسيتم طرح مناقصة تشييد المشروع الذي من المقرر إنجازه في عام 2021 في الربع الثالث من العام الجاري، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.