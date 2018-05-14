الصندوق العقاري:82 ألف مستفيد لم يحضروا لاستلام قروضهم

قال حمود العصيمي، المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية في السعودية، إن عدد المستفيدين ممن صدرت لهم موافقات ولم يتقدموا للحصول على قروضهم بلغ نحو 82 ألف مستفيد.

وأشار إلى أن قرار تمديد المهلة يشمل فقط المستفيدين، الذين صدرت لهم موافقات سابقة على طلباتهم منذ 10 سنوات ماضية فأقل من تاريخ انعقاد المجلس، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

ووافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على تمديد المهلة الزمنية للمواطنين المتأخرين عن تسلم قروضهم العقارية رغم صدور الموافقات على طلبات قروضهم، لمدة سنة إضافية تبدأ من 26 شوال 1439 وحتى 25 شوال 1440هـ.

وأكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية أن موافقة مجلس إدارة الصندوق العقاري على التمديد، جاءت حرصاً منه على إعطاء المواطنين والمواطنات فرصة إضافية لتملك مساكنهم الأول، داعيا كافة المستفيدين الذين شملهم قرار التمديد إلى سرعة إنهاء إجراءاتهم، والاستفادة من الحلول التمويلية المتنوعة لبرنامج القرض العقاري "التمويل المدعوم" التي أوجدها الصندوق بما يتلاءم مع إمكانيات وتطلعات المستفيدين على قوائمه.

وأفاد العصيمي أن قرار تمديد المهلة يأتي في إطار حرص الصندوق على تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020 المتمثل في رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60% تمهيدا لرفعها إلى 70% بحلول 2030.