دبي.. أسعار العقارات تتراجع 5% في 3 أشهر

تراجعت أسعار إيجارات العقارات السكنية في #دبي بمعدل يقترب من 5% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من 2017، ومن المتوقع أن تواصل نفس المنحنى خلال الربع الثاني.

وبين تقرير حديث لـ "كافنديش ماكسويل"، أن انخفاض أسعار التأجير خلال الربع الأول كان الأعلى في كل من "الخليج التجاري"، "ديسكفري غاردنز"، "المدينة العالمية"،

«جميرا غولف استيت»، و«ذا سبرينغ»، و«فلل الفرجان» التي سجلت أعلى تراجع بنسبة لامست 6.4%، بالمقابل كانت الأقل ضمن منطقة "البحيرات" بـ2.8%.

وذكر التقرير أن سوق عقارات دبي استقبلت نحو 3800 وحدة سكنية خلال الربع الأول من 2018، حيث استحوذت الشقق على الحصة الأكبر منها بواقع 83% (3154 وحدة)، بينما شكلت الفلل ومنازل التاون هاوس 17% فقط (646 وحدة)، بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج".

وتوقع أن تواصل أسعار إيجارات العقارات السكنية تراجعها التدريجي في دبي خلال الربع الثاني من هذا العام، مع ترقب دخول المزيد من الوحدات التي سجلت نسب إنجاز متقدمة اقتربت من الانتهاء في جميع مناطق التملك الحر في الإمارة، لتشكل ضغطاً إضافياً على معادلة العرض والطلب ومؤشر الأسعار نحو الانخفاض.

وأوضح التقرير أيضاً أن الانخفاضات السعرية ستكون أكثر وضوحاً في المناطق ذات الإمدادات الأكثر من الوحدات السكنية، والتي تقع بعيداً عن المناطق المركزية وخدمات البنية التحتية العامة، مما سيؤثر في صافي الأرباح السنوية المحققة على العقارات الاستثمارية.

وأشار إلى أن غالبية عمليات تسليم الوحدات السكنية الجديدة جاءت من "المدينة العالمية"، "دائرة قرية جميرا"، "مدينة دبي للاستوديوهات" بمعدل 250 وحدة لكل منطقة تشكل الشقق نحو 92% منها.

ويتوقع التقرير أن يدخل 46% من المعروض المرتقب إلى السوق خلال الربع الثاني من 2018، حيث سيتركز غالبيته في كل من "الخليج التجاري" و"دائرة قرية جميرا"، و"تاون سكوير" بواقع 2000 وحدة في كل منطقة.