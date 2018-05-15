العقار.. محرك رئيسي للاقتصاد الصيني يفقد الزخم

تباطأ نمو الاستثمار العقاري في #الصين في إبريل، في وقت سجلت المبيعات أكبر انخفاض لها في ستة أشهر، مع تأثر الطلب سلباً بارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة القيود على المشترين، مما يدعم الآراء القائلة بأن محركا رئيسياً للاقتصاد يفقد بعض الزخم.

وزاد الاستثمار العقاري 10.2% في أبريل عن مستواه قبل عام، مقارنة مع زيادة نسبتها 10.8% في مارس، وفقا لحسابات "رويترز" التي تستند إلى بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات. ويركز الرقم بشكل أساسي على العقارات السكنية لكنه يتضمن أيضاً المساحات التجارية والإدارية.

وتؤثر #العقارات بشكل مباشر على 40 قطاعاً آخر في الصين، وهي محرك رئيسي للاقتصاد، لكن الازدهار القوي للسوق منذ 2016 أثار المخاوف ودفع الحكومة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لكبح ارتفاع أسعار المنازل.

وانخفضت مبيعات العقارات من حيث مساحة الأرض 4.1% على أساس سنوي في أبريل، وهو أضعف أداء شهري منذ أكتوبر 2017، ويمثل تحولا من ارتفاع بنسبة 3.2% في مارس.

وزادت مبيعات العقارات 1.3% في الأشهر الأربعة الأولى من العام، وهي أقل زيادة للفترة بين يناير وأبريل منذ العام 2015.