العقارية: مضاعفة رأس المال لمواكبة الاستراتيجية الجديدة

أوصى مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية أخيراً بزيادة رأسمال الشركة بواقع الضعف إلى 2.4 مليار ريال، وذلك عن طريق منح سهم منحة لكل سهم قائم.

وأوضحت الشركة أن مصدر الأموال المستخدمة في هذه الزيادة هو 730 مليون ريال من الاحتياطيات النظامية، إضافة إلى 470 مليوناً من الاحتياطيات الاتفاقية.

وتهدف "العقارية" من زيادة رأس المال إلى ملاءمة رأسمال الشركة لأصولها، وذلك لمواكبة توسعاتها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

يشار إلى أن أرباح الشركة انخفضت خلال الربع الأول من العام بـ7% إلى نحو 45 مليون ريال.

وأوضح عبدالرحمن المفضي، رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية، في مقابلة مع "العربية"، أن استعمال الاحتياطيات لرفع رأس المال "إجراء معتاد قبل التوجه للمستثمرين الذين يدعمون قرار الشركة بزيادة رأسمالها".

ولفت إلى أن أداء الشركة تباطأ خلال السنوات الماضية، لكنها تخضع الآن لعملية تجديد شاملة وإعادة هيكلة، وهناك مشاريع كبيرة بدأت الشركة في تصميمها وبعضها بدأ تنفيذه.

وتابع: "لمواكبة هذا الطموح كان لابد من تقوية الشركة من الجانب المالي".

وأشار المفضي إلى أن السوق العقارية في السعودية شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، لكن "للأسف لم تكن هناك منتجات تواكب التطلعات". وأضاف: "لذلك قررنا الخروج بمنتجات متميزة، سواء سكنية أو تجارية أو مكتبية، وهناك عدد من المشاريع الاستثنائية وغير التقليدية ستظهر للعيان خلال الفترة القادمة".