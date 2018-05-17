الهيئة السعودية للمقاولين:ندرس آلية تمويل مغايرة للبنوك

قال رئيس #الهيئة_السعودية_للمقاولين، أسامة العفالق، إن الهيئة تعمل على دراسة آلية تمويل جديدة للمقاول تكون مختلفة عن البنوك التجارية.

وأضاف العفالق أن ضعف التدفقات النقدية لسداد الالتزامات، يعد من أبرز المعوقات التي تعترض المقاولين.

وأشار رئيس الهيئة السعودية للمقاولين إلى أن ضعف المشروعات الموجودة، وضعف الحراك الاقتصادي في القطاعات العقارية وغيرها، أثر بشكل كبير على المقاولين.

كما أوضح أن الهيئة وقعت 100 عقد واتفاقية مع شركات مختلفة لتقديم خدمات وخصومات خاصة للمقاول.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين قد أشار في أبريل الماضي إلى أن الهيئة واللجنة الوطنية للمقاولات تترقبان الإفصاح عن آليات تعويض المنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل 23/‏‏‏ 3/‏‏‏ 1438هـ.