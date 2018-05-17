"إيجل هيلز الشارقة" تطلق ثاني مبنى سكني في جزيرة مريم

أطلقت‭" ‬إيجل ‬هيلز ‬الشارقة" ‬مشروع "‬سفاير ‬بيتش ‬رزيدنس"‬، ‬المبنى ‬السكني ‬الثاني ‬في ‬جزيرة ‬مريم ‬في #‬الشارقة، ‬بعد ‬إطلاق أول ‬مبنى ‬سكني، ‬وهو ‬مشروع "‬أزور ‬بيتش ‬رزيدنس" ‬الشهر ‬الماضي.

ويضم "سفاير بيتش رزيدنس" 190 ‬وحدة ‬سكنية ‬تتراوح بين استوديوهات وشقق ‬مكونة ‬من ‬ثلاث ‬غرف ‬نوم، ‬يضاف ‬إليها ‬20 ‬مساحة ‬مخصصة ‬للمحلات ‬التجارية ‬والمطاعم ‬والمقاهي، ‬ومسبح ‬مشترك ‬وصالة ‬رياضية ‬‬وملعب ‬للأطفال.‬

وسيستفيد ‬السكان ‬أيضًا ‬من ‬الموقع ‬الاستراتيجي ‬للمشروع ‬الذي ‬يبعد ‬بضع ‬دقائق ‬سيرًا ‬على ‬الأقدام ‬من ‬الشاطئ.

وقال لو بينغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إيجل هيلز": "سعدنا باستحواذ أزور بيتش رزيدنس على هذا المستوى العالي من الاهتمام بين المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة بعد وقت قصير من إطلاق المبيعات. نرى في ذلك علامة مشجعة، لأنها تتطابق مع توقعاتنا إزاء جزيرة مريم"، بحسب ما نقلته صحيفة "الاتحاد".