بروكفيلد في محادثات لشراء حصة ببرج إداري مملوك لكوشنر

قال مصدر مطلع إن بروكفيلد بروبارتي بارتنرز في محادثات لشراء حصة في برج إداري في الشارع الخامس (فيفث أفنيو) في نيويورك مملوك لشركة كان يديرها في السابق جاريد كوشنر زوج ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.



وأضاف المصدر أن بروكفيلد، وهي احدى أكبر الشركات العقارية في العالم، ستشرف على إعادة تطوير البناية الواقعة في 666 فيفث أفنيو والتي تسيطر عليها شركة كوشنر كومبانيز.



والمحادثات بشأن إعادة تطوير البناية المؤلفة من 41 طابقا شملت مجموعة أنبانج انشورانس الصينية للتأمين ومع رئيس وزراء قطري سابق.



وقال المصدر إن الكيان الذي سيقوم بالشراء سيكون صندوقا عقاريا خاصا تديره بروكفيلد. وأضاف أن جهاز قطر للاستثمار لن يكون جزءا من الصندوق أو مشاركا في الصفقة المحتملة.