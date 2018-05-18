اطلاق "شوبا كريك فيستس" السكني بمدينة محمد بن راشد

أعلنت مجموعة شوبا للتطوير العقاري يوم أمس الخميس عن اطلاق مشروع "شوبا كريك فيستس" في شوبا هارتلاند.

ويقع هذا المشروع في شوبا هارتلاند داخل مدينة محمد بن راشد آل مكتوم التي تصل مساحتها الإجمالية إلى 8 مليون متر مكعب وتبلغ المساحات الخضراء فيها 2.4 مليون متر مكعب أي حوالي 30% من المدينة السكنية المتكاملة. وتعد شوبا هارتلاند من المشاريع السكنية الأكثر فخامة في قلب دبي والتي تحاط بأهم مناطق الجذب السياحي والاقتصادي في المدينة.

ويتميز مشروع "شوبا كريك فيستس" بالتصميم العمراني الكلاسيكي الحديث حيث يتم التركيز بشكل خاص على التصاميم الداخلية المثالية والتكنولوجيا الألمانية وبالاضافة إلى تطبيق معايير وجودة شوبا المعروفة في البناء بالإضافة لإطلالة على خور دبي ومحمية طيور رأس الخور ووسط مدينة دبي وقناة دبي المائية.

ويتألف المشروع من برجين توأمين يتألف كل منهما من 28 طابق يضمان شقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين ويتوقع اكتمال المشروع في مايو 2021.

وقال بي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: "يسعدنا الإعلان عن إطلاق مشروع "شوبا كريك فيستس" الذي يضم مساكن فاخرة تجسد نمطا سكنيا ومعيشيا عالميا وراقيا في دبي. وتم تصميم المشروع بشكل لافت للحصول على أقصى قدر من المناظر الأخاذة لأبرز أماكن الجذب المجاورة في دبي حيث تميز بالموقع الاستراتيجي في قلب دبي وبإطلالة مباشرة على خور دبي ليمنح السكان نمط حياة فريد من نوعه والذي من المؤكد أن يكون موضع إعجاب الكثيرين."

وأضاف مينون: "يحيط بهذا المشروع مساحة 2.4 مليون قدم مربعة من المساحات الخضراء على طول قناة دبي المائية ويتمتع بمزايا فريدة من نوعها في موقع متميز مدعوم بأكثر من 42 عامًا من الخبرة والإرث العمراني العريق. وتستمر شوبا دوما بتقديم أعلى المعايير العالمية لنمط عيش راقٍ خاصة بما تقدمه اليوم من مشاريع فخمة كـ " هارتلاند غرينز" و "فلل الإطلالة المائية" و"التاون هاوسز " و "شوبا كريك فيستس".