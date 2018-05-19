"الدار" تنهي أعمال بناء "شمس ميرا" في أبوظبي

أكملت شركة #الدار_العقارية أعمال بناء مشروع #شمس_ميرا في جزيرة الريم بأبوظبي، فيما تباشر حالياً أعمال التشطيبات الداخلية بالمشروع، بحسب ما نقلته صحيفة "الاتحاد" عن فهد الكتبي نائب الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال الكتبي لـ"الاتحاد" إن المشروع يتألف من برجين، يوفران نحو 400 وحدة سكنية عائلية تلائم ذوي الدخل المتوسط، موضحاً أن أعمال بناء الهيكل الأساسي للبرجين اكتملت، فيما يتم حالياً تنفيذ الأعمال الداخلية، تمهيداً لإنجاز المشروع بنهاية العام الحالي.

ويتألف المشروع من برجين مكونين من 25 طابقاً لكل برج، مع إطلالة على حديقة مركزية ومساحات خضراء.

وأطلقت "الدار" مشروع "شمس ميرا" في يونيو من العام 2015، وأرست خلال أغسطس 2016 العقد الرئيسي لتطوير المشروع على شركة "فيبركس ذ.م.م" بقيمة 258 مليون درهم.

من ناحية أخرى، أشار الكتبي إلى إنجاز أعمال البنية التحتية والتأسيسية لمشروع "مايان" في جزيرة ياس، فضلا عن بدء تنفيذ البنايات.

وكانت "الدار" أرست العام الماضي العقد الرئيسي لتطوير مشروع "مايان"، على شركة "غنتوت" للمقاولات العامة، بقيمة 500 مليون درهم، لإنشاء 5 أبراج تتكون من 11 طابقاً وتضم 512 وحدة سكنية، 19 منها عبارة عن فلل فاخرة.

وأشار الكتبي إلى تقدم أعمال تنفيذ البنية التحتية وبناء الفلل بمشروع "ياس إيكرز"، الذي يوفر 1315 فيلا سكنية في جزيرة ياس، بقيمة تبلغ 6 مليارات درهم.

وأوضح الكتبي أن مشروع "وست ياس" دخل مراحل الإنشاء النهائية، على أن يتمّ تسليمه في الربع الثاني من العام 2018، مشيراً إلى إنجاز كامل أعمال البنية التحتية وتجهيز الطرق والتشجير بالمشروع، فيما يجري حالياً وضع اللمسات النهائية على تشطيبات الفلل، تمهيداً لبدء لتسليم المرحلة الأولى.

ويضم "وست ياس" 1017 فيلا سكنية مكونة من 4 أو 5 غرف، بمساحات تتراوح بين 600 و800 متر مربع. وكانت "الدار" منحت مطلع العام 2016 عقداً بقيمة 2,04 مليار درهم لشركة "أرابتك القابضة" لتشييد الفلل السكنية ضمن المشروع.

وأشار إلى بدء الشركة أخيراً تسليم 4 مشاريع هي "أنسام" و"الهديل" و"مريف" و"الناريل" الذي يمتد على جزيرتين مترابطتين بمنطقة البطين في أبوظبي، تضمّان 148 قطعة أرض، كما يوفر "المريف" في مدينة خليفة، 283 قطعة أرض مخصصة للمواطنين الإماراتيين.