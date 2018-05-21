إطلاق مشروع "سيفن سيتي" في دبي بـ1.3 مليار درهم

أطلقت شركة "سيفن تايدز" مشروع "سيفن سيتي" في أبراج بحيرات جميرا بدبي، وهو أول مشروع لها متعدد الاستخدامات في الإمارة بتكلفة إجمالية قدرها 1.3 مليار درهم.

وقالت شركة "سيفن تايدز" العاملة في مجال تطوير المشاريع العقارية الفندقية والسكنية والتجارية في دولة #الإمارات، إن مشروع "سيفن سيتي" يضم 2635 وحدة سكنية، ومن المقرر تسليمه بالكامل خلال 36 شهراً، مشيرة إلى أن نسبة الأعمال المنجزة لهذا المشروع وصلت إلى 15%.

ويمتد المشروع على مساحة قدرها 3.5 مليون قدم مربعة، ويقع في "كلاستر Z" في مركز دبي للسلع المتعددة، مقابل ملعب مونتغمري للغولف، وملعب الإمارات للغولف، ومنطقة تلال الإمارات. وتشمل الخيارات السكنية في المشروع مجموعة من شقق الأستوديو والشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف، بالإضافة إلى عدد محدود من شقق "الدوبلكس".