الصندوق العقاري بالسعودية: نمتلك سيولة 17 مليار ريال

كشف المشرف العام على #صندوق_التنمية_العقارية، خالد العمودي، أن الصندوق يخطط لتملك 1.2 مليون عائلة منازل حتى عام 2030، وتقديم 480 ألف قرض عقاري جديد بحلول 2020، مع السماح لكل عائلة بالحصول على القرض خلال عامين من صدور الموافقة.

وتوقع الانتهاء من كافة قوائم الانتظار في عام، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأوضح أن الصندوق يعد أكبر صندوق #تمويل_عقاري في العالم، ويبلغ رأسماله 191 مليار ريال، لافتاً إلى أن السيولة المتوافرة لدى الصندوق حالياً تبلغ 17 مليار ريال فقط، تكفي لإقراض 34 ألف مستفيد ضمن قوائم الانتظار الحالية عبر النظام القديم، ما دفع الصندوق لتغيير آلية إقراضه بتحويل المستفيدين إلى الجهات التمويلية الأخرى، وتحمل الصندوق الفوائد لمن يقل دخله عن 14 ألف ريال، ما ساهم في رفع عدد المستفيدين المتمكنين من الحصول على دعم الصندوق إلى 85 ألف مستفيد العام الماضي 2017، ووصول العدد إلى 100 ألف مستفيد بنهاية العام الحالي 2018.

وأشار إلى أن الخطة الحالية أن تمتلك 1.2 مليون عائلة إضافية منازل خلال 2030، إذ سيتم تقديم 480 ألف قرض عقاري جديد بحلول 2020، والصندوق قام بخدمة 860 ألف أسرة في 40 سنة، وتبقى 480 ألف أسرة تتطلب خدمتهم طرقاً إبداعية جديدة.