ثالث أكبر شركة تطوير بمصر تستثمر مليار جنيه في 2018

قال ماجد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار #سوديك، ثالث أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في بورصة مصر، إن شركته تخطط لاستثمار ما بين 900 مليون ومليار جنيه (50.1-55.6 مليون دولار) لشراء أراض جديدة في 2018.

وأبلغ شريف الصحافيين خلال حفل إفطار نظمته الشركة الليلة الماضية بأن "سوديك ستطرح وحدات مشروع في الساحل الشمالي للبيع في فصل الصيف، على أن تبدأ في تنفيذ المشروع نهاية العام الحالي أو مطلع 2019".

وتأسست "سوديك" في العام 1996، وهي واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في #مصر، وتستهدف مشروعاتها الشرائح ذات مستويات الدخل فوق المتوسط.

وتوقع شريف ارتفاع أسعار وحدات الشركة بما بين 10 و15% خلال هذا العام. وتستهدف "سوديك" زيادة إيراداتها 70.3% في 2018 إلى 3.9 مليار جنيه من خلال تسليم 1048 وحدة سكنية.

ومن أكبر مشروعات الشركة "ويست تاون"، وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع الجريا ومشروع "فورتي ويست" ومشروع البوليغون ومشروع قطامية بلازا، ومشروع أوتوفيل ومشروع سيزر في الساحل الشمالي.