حجوزات مشروعين بالمدينة المنورة تتجاوز 70% في أسبوع

يتوالى إطلاق المشاريع السكنية الجديدة في المدن السعودية الكبرى، ضمن خطة وزارة الإسكان لتوفير 125 ألف وحدة هذا العام، بالتعاون مع القطاع الخاص. وقد نالت المدينة المنورة نصيبها بمشروعين يضمان أكثر من 1100 وحدة سكنية.

وتجاوزت نسبة حجوزات مشروعي وزارة الإسكان في المدينة المنورة 70% في أسبوعهما الأول. ويبلغ عدد الوحدات السكنية في المشروعين نحو 1200 وحدة سكنية.

ويقع مشروع "درة المدينة" ضمن حدود الحرم، وتصل مساحة الشقق السكنية إلى 264 مترا وبأسعار تبدأ من 277 ألف ريال.

أما "بوابة طيبة"، فيقع في الجهة الشمالية الشرقية من المدينة المنورة، وتبلغ مساحات الشقق فيها إلى 227 مترا وبأسعار تبدأ من 270 ريالا.

وتأتي هذه المشاريع امتداداً للعديد من المشاريع الإسكانية التي أعلنت عنها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتستهدف توفير الخيارات السكنية لتلبية احتياجات المواطنين المستفيدين من الدعم السكني، كان آخرها الإعلان عن ستة مشاريع توفر أكثر من 15 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء.