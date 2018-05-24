"إم بي إف" الإماراتية تستثمر 1.1 مليار درهم في مصر

قالت مجموعة "إم بي إف" الإماراتية، إنها أجرت محادثات مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال المصريين، لدخول سوق الرعاية الصحية والتعليمية المصري بأكبر مدينة طبية في القاهرة، وجامعة علمية عالمية بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.1 مليار درهم.

وقال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن المدينة الطبية سيتم افتتاحها في "مدينتي" بالقاهرة الجديدة بتكلفة 650 مليون درهم، حيث يستغرق إنجازها 3 سنوات، وستبدأ عمليات تشييدها خلال الفترة المقبلة، لتكون مدينة طبية متكاملة تضم 7 عناصر رئيسة، أبرزها مستشفى عام وحديقة استجمام وأكاديمية للتمريض ومول طبي.

وأشار إلى أن المجموعة رصدت استثمارات أخرى في المجال العقاري، من خلال مجموعة من الأراضي على نيل القاهرة، لإنشاء أبراج سكنية إلى جانب الاستثمارات الأخرى التي ستكون من خلال العاصمة الإدارية الجديدة والشراكات.

ونوه بأن المجموعة عقدت شراكات مع العاصمة الإدارية الجديدة، وبحثت إنشاء سوق مالي إفريقي، بحيث تكون مصر مركزاً مالياً لقارة إفريقيا بأكملها، وكذلك مركزاً للسلع والأسواق المالية.

وأضاف أن هناك أيضاً شراكات أخرى مع بعض الشركات المصرية، إلى جانب شراكة مع منطقة سيناء، التي سيتم التركيز فيها بشكل كبير على إنشاء مجموعة من المصانع الضخمة التي تخدم المنطقة.

وأوضح أن الاستثمارات في المجال التعليمي بشكل عام للمجموعة، ستكون موجهة في البداية للتعليم الجامعي من خلال عقد اتفاقيات مع بعض الجامعات الأميركية المعروفة، ومنها جامعة هارفرد، وفي المرحلة الثانية إنشاء مدارس أسترالية وأميركية وبريطانية، حيث تجري حالياً محادثات بهذا الشأن.