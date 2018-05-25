مبيعات المنازل القائمة بأميركا تنخفض 2.5% في أبريل

انخفضت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل نيسان، مع استمرار تأثر السوق سلبا جراء نقص العقارات المعروضة للبيع.



وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الخميس إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 2.5% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 5.46 مليون وحدة في الشهر الماضي. ولم يجر تعديل وتيرة مبيعات مارس آذار.



ويأتي التراجع في مبيعات المنازل القائمة بعد ارتفاعها على مدى شهرين متتاليين. وتمثل تلك المبيعات نحو 90 بالمئة من مبيعات المنازل في الولايات المتحدة.



وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع مبيعات المنازل القائمة 0.2% الشهر الماضي.



وعلى أساس سنوي، انخفضت مبيعات المنازل القائمة 1.4% في أبريل نيسان.



وزاد عدد المنازل المملوكة سابقا والمعروضة للبيع 9.8% إلى 1.80 مليون وحدة في أبريل نيسان، لكن معروض المساكن انخفض 6.3% عن مستواه قبل عام. وانخفض المعروض على مدى 35 شهرا متتاليا على أساس سنوي.