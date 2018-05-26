أبوظبي.. تطوير مجمعات سكنية ومراكز ترفيه

تدرس شركة بلووم العقارية تنفيذ مشاريع جديدة لتطوير مراكز خدمة المجمعات السكنية "أسواق مجتمعية"، عبر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحسب سامح مهتدي الرئيس التنفيذي للشركة، وفقاً لصحيفة الاتحاد الإماراتية.

وقال مهتدي إن هذه المشاريع تأتي في إطار توجه الشركة للتوسع في قطاع التجزئة، عبر تنفيذ عدد من مراكز التسوق، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص والنظام البلدي، بشأن إنشاء مراكز تسوق وواجهات ترفيهية في إمارة أبوظبي.

وأوضح أن الشركة وقعت خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي الشهر الماضي عقد مساطحة مع بلدية مدينة العين تصل مدته إلى 35 عاماً، سيتم بموجبه تطوير حديقة المعترض بوسط مدينة العين.

والمشروع التطويري لحديقة المعترض هو عبارة عن مركز تجاري ترفيهي يضم مطاعم ومقاهي ومحال بيع بالتجزئة ذات إطلالات واسعة مع مرافق خارجية في الهواء الطلق. وتبلغ مساحته 22 ألفاً و600 متر مربع، منها مساحة بناء قدرها 13 ألف متر مربع.