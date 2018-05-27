السعودية.. قيمة صفقات العقار تهوي 22% في أسبوع

اتسم أداء السوق العقارية السعودية في أول أسبوع من شهر رمضان بالانخفاض الحاد في قيمة الصفقات، بنسبة بلغت 22%، حيث استقرت عند مستوى 2.2 مليار ريال.

وانخفض بنسبة أكبر عدد صفقات السوق خلال الأسبوع بنسبة قياسية بلغت 38.3%، وانخفض أيضاً عدد العقارات المبيعة بنسبة 27.9%، وامتد الانخفاض بنسبة قياسية إلى مساحات الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، مسجلة انخفاضاً بلغت نسبته 80.4%، بحسب تحليل لـ"الاقتصادية".

وبالنظر إلى أداء سيولة السوق العقارية السعودية، يُظهر اتجاه متوسط الأداء الأسبوعي للسوق على مستوى سيولتها المدارة منذ مطلع العام الجاري (21 أسبوعاً)، انخفاضاً إلى مستوى 2.8 مليار ريال، أي أدنى من المتوسط الأسبوعي للعام الماضي بنسبة 39.8% (بلغ المتوسط الأسبوعي للعام 2017 نحو 4.8 مليار ريال)، وجاء أدنى بنسبة قياسية وصلت إلى 68.7%، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي للعام 2014 (ذروة السوق العقارية) (نحو 9.2 مليار ريال)، أي أنها قد فقدت نحو سبعة أعشار سيولتها مقارنة بالمتوسط الأسبوعي للفترة التي وصلت إليها السوق العقارية إبان ذروتها، وتدني مستويات سيولة السوق المدارة أسبوعياً لأدنى من ثلث مستوياتها المعهودة سابقاً، ما أدى بدوره إلى إحداث مزيد من الضغوط السوقية على المستويات السعرية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية.