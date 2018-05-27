تباطؤ مبيعات القطاع العقاري بمصر منذ نوفمبر الماضى

شهدت شركات #العقارات المدرجة بالبورصة المصرية تباينا في نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، حيث سجل بعضها زيادة محدودة بنسب تتراوح ما بين 0.5% و15%، وذلك مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، بينما تراجعت أرباح البعض الآخر بين 23% وأكثر من 40%.

وشهدت مبيعات بعض الشركات مثل مدينة نصر للإسكان والتعمير، و #بالم_هيلز، و #طلعت_مصطفى القابضة تراجعا ملحوظا في مبيعاتها، بينما ارتفعت مبيعات شركة سوديك بنسبة تس9% وPORTO GROUP بنسبة 7%.

نائب رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات أمجد حسنين، قال إن المعروض زاد بسبب الطروحات التي قامت بها الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة وفي مدينة العلمين.

وأضاف أن 30 مطورا جديدا دخلوا عبر شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وبعضهم ليس لديه خبرة كافية، ودراسات الجدوى الخاصة به لم تُبن على أرقام حقيقية.

ولفت إلى أنه وفي المجمل، السوق شهد نموا في الربع الأول من العام الجاري، وذلك على الرغم من عدم وجود طريقة لقياس النمو بشكل محدد.

وتوقع أن تعود السوق للنشاط بدءا من شهر مايو الجاري وحتى نهاية العام، بعد قيام الحكومة بإنهاء شهادات الـ20%.