طلعت مصطفى: سنعلن عن مشروع عقاري جديد خلال أشهر

قال هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة مجموعة "طلعت مصطفى" القابضة المصرية اليوم الاثنين، إن مجموعته تجري دراسات لمشروعات جديدة وستعلن عن مشروع عقاري خلال خمسة أو ستة أشهر.

وأحجم مصطفى عن ذكر أي تفاصيل حين سئل عن المشروع الجديد خلال مؤتمر صحافي، للإعلان عن دخول شركته في تحالف استراتيجي مع المجموعة المالية "هيرميس" ومجموعة "جيمس" في مجال التعليم الأساسي بمصر، يتضمن الاستحواذ على مجموعة مدارس وتشغيلها وتطويرها باستثمارات قدرها مليار جنيه (56 مليون دولار) في "مدينتي" و"الرحاب" بشرق القاهرة.

وذكر مصطفى في المؤتمر أن من المقرر فتح باب البيع في مشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد عطلة عيد الفطر، التي تحل في منتصف يونيو، لكنه لم يذكر أي تفاصيل أيضاً.

وكانت مجموعة "طلعت مصطفى"، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية، تعاقدت العام الماضي على شراء 500 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة.