دبي تطور سوقاً رقمية للعقارات ستغير ملامح القطاع

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في #دبي عن تطوير مشروع "التصرف العقاري الذاتي" كأول سوق رقمية للعقارات في دبي، تتيح للمستثمر اتخاذ قرارات الاستثمار العقاري عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية بدون الحاجة إلى المستندات الورقية، وتقلل إجراءات الوساطة العقارية بهدف الإسهام في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار العقاري.

ويأتي المشروع ضمن مشاريع مبادرة "دبي X10" التي اعتمدها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، خلال الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات في فبراير الماضي، بهدف تعجيل وتيرة التنمية والتطوير في دبي لتحقق اليوم ما ستطوره مدن أخرى خلال السنوات العشر المقبلة.

وعن الأهداف الاستراتيجية للمشروع قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "يهدف المشروع إلى تحرير سوق العقار في دبي من القيود الإجرائية بما يتيح لملاك العقارات إمكانية التداول والتصرف بالعقار في أي وقت ومن أي مكان في العالم، وذلك بالاعتماد على منظومة عمل عقاري رقمية تعد الأكثر تطوراً على مستوى العالم. كما يهدف المشروع إلى مواكبة المتغيرات التي تشهدها السوق وتلبية احتياجات الملاك، إذ تعينهم على إجراء كافة المعاملات دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر الدائرة أو مراكز الخدمة أو الحضور إلى دبي إذا كانوا من خارجها".

ويشمل المشروع التصرفات العقارية كافة كالبيع والشراء، فضلا عن الخدمات الأخرى كالرهن الذي سيتم مباشرة من خلال ربط المالك مع البنك عبر تطبيق ذكي خاص بالمشروع، بحيث يمكن للبنك المخول من قبل العميل رهن العقار مباشرة وإيداع مبلغ الرهن في حساب العميل أو فك الرهن لغرض البيع والشراء.

ويساعد المشروع الملاك سواء في دبي أو خارجها على تأجير عقاراتهم دون الحاجة لوكلاء إدارة الأملاك، كما يمكنهم من توصيل ودفع فواتير الكهرباء والماء والإنترنت وصولا إلى تأثيث عقاراتهم من خلال تخويل شركات الأثاث والديكور من الوصول إلى الرسومات الهندسية للعقارات، وذلك بالإضافة إلى إدارة كافة الالتزامات المالية للعقار مع جمعيات الملاك وحسابات الضمان للمشروعات قيد الانجاز.

ويعتمد المشروع خلال مختلف مراحل تنفيذه على تطوير شراكة استراتيجية بين الجهات العاملة في القطاع العقاري كافة، وذلك بما يشمل المطورين والبنوك والجهات الحكومية المعنية. وتقوم مؤسسة الإمارات للحلول العقارية الذراع التقنية لأراضي دبي، بتطوير المشروع وتنفيذه بالتعاون مع مجموعة من الشركات المتخصصة في الابتكار الرقمي.

وعلى صعيد التنفيذ بدأت الدائرة بالعمل على تخطيط وتنفيذ المشروع من خلال فريق عمل مكون من كادر وطني إماراتي 100% من الشباب ذوي الكفاءات، على أن يتم الانتهاء منه خلال الربع الأول من عام 2020.