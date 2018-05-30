الإسكان: حجز 96% من مشروعي المدينة المنورة

تستمر عمليات الحجز في أحدث ستة مشاريع أعلنت عنها وزارة #الإسكان_السعودية مطلع شهر مايو الجاري، وتوفر تلك المشاريع أكثر من 14 ألف وحدة سكنية متنوعة ومتعددة المساحات والأسعار، وكشفت وزارة الإسكان عن حجز مرحلتين من مشروع "تلال الغروب" في حي الأمير فواز بمحافظة جدة، وإطلاق المرحلة الثالثة منه، إضافة إلى اكتمال حجز 96% من مشروعيها في المدينة المنورة.

وبيّنت إحصاءات الوزارة أن إجمالي الحجوزات في مشروع " #تلال_الغروب" يتجاوز حتى نهاية عمل أمس الإثنين 2286 وحدة سكنية من إجمالي عدد الوحدات الكلي البالغ 6900 وحدة، فيما يصل عدد الحجوزات في مشروع "رتاج" في #مكة_المكرمة إلى 1502 وحدة سكنية من إجمالي وحدات المشروع البالغة 4500 وحدة سكنية.

وحول مشروعي المدينة المنورة أوضحت الوزارة أنه وبسبب الإقبال الكبير وما يتميز به المشروعان من مواقع استراتيجية لا تبعد أكثر من 8 كيلومترات من الحرم النبوي فقد تم حجزهما بنسبة 96%، ففي مشروع "درة المدينة" اكتمل حجز 654 وحدة سكنية من إجمالي الوحدات البالغة 694، وفي مشروع "بوابة طيبة" حُجز 472 من 477 وحدة سكنية.

وفي مشروعي #الرياض أوضحت الوزارة أنه تم حجز 148 وحدة سكنية من مشروع "بيوت الزامل" والبالغ عدد وحداته 155، كما تم حجز 760 وحدة سكنية في "إشراق ليفينج" من 2096 وحدة سكنية تم الإعلان عنها.

ودعت الوزارة المستفيدين من الدعم السكني، إلى حجز مواعيدهم وزيارة المعارض للاطلاع على النماذج والتصاميم المتاحة في تلك المشاريع، وذلك تمهيداً لاستكمال الحجز في مواقع المشاريع المفتوحة، مؤكدة استمرار إطلاق المشاريع الإسكانية الجديدة في مختلف مناطق ومدن المملكة، وذلك لتلبية رغبات كافة المستفيدين من برامج الوزارة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبي تطلعاتهم.