كشفت بيانات لشركة نيشن وايد للرهن العقاري اليوم الخميس أن #أسعار_المنازل_البريطانية زادت بوتيرة أضعف من المتوقع في مايو، في أحدث مؤشر على مدى تباطؤ سوق الإسكان في بريطانيا، منذ التصويت على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016.
وارتفعت #أسعار_المنازل 2.4%، في سنة حتى مايو انخفاضا من زيادة بنسبة 2.6%، في أبريل. وتقل هذه الزيادة عن متوسط توقعات خبراء الاقتصاد البالغ 3%، في استطلاع أجرته رويترز.
وأظهرت البيانات أن الأسعار انخفضت 0.2%، مقارنة مع أبريل وهو ثالث انخفاض على أساس شهري في العام الجاري.
نمو أضعف من المتوقع لأسعار المنازل البريطانية في مايو
كشفت بيانات لشركة نيشن وايد للرهن العقاري اليوم الخميس أن #أسعار_المنازل_البريطانية زادت بوتيرة أضعف من المتوقع في مايو، في أحدث مؤشر على مدى تباطؤ سوق الإسكان في بريطانيا، منذ التصويت على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016.