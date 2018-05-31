نمو أضعف من المتوقع لأسعار المنازل البريطانية في مايو

كشفت بيانات لشركة نيشن وايد للرهن العقاري اليوم الخميس أن #أسعار_المنازل_البريطانية زادت بوتيرة أضعف من المتوقع في مايو، في أحدث مؤشر على مدى تباطؤ سوق الإسكان في بريطانيا، منذ التصويت على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016.



وارتفعت #أسعار_المنازل 2.4%، في سنة حتى مايو انخفاضا من زيادة بنسبة 2.6%، في أبريل. وتقل هذه الزيادة عن متوسط توقعات خبراء الاقتصاد البالغ 3%، في استطلاع أجرته رويترز.



وأظهرت البيانات أن الأسعار انخفضت 0.2%، مقارنة مع أبريل وهو ثالث انخفاض على أساس شهري في العام الجاري.