2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.9 مليار درهم، وكانت أبرزها رهونا بقيمة 1.6 مليار درهم من خلال 432 إجراء، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 699 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 78 مبايعة للأراضي بقيمة 500 مليون درهم، و621 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 800 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 67 مليون درهم في منطقة القوز الأولى، تليها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة محيصنة الأولى، تليها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وقد تصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم، وثالثة في الثنيه الرابعة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 57 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى، وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 92 مبايعة بقيمة 128 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 70 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.6 مليار درهم، منها 119 رهون أراض بقيمة 1.2 مليار درهم، و 313 رهون فلل وشقق بقيمة 400 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 395 مليون درهم، وأخرى في منطقة مطار دبي الدولي بقيمة 83 مليون درهم.

وعلى الصعيد اليومي، حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك في دبي أكثر من 351 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 120 مبايعة بقيمة 158 مليون درهم، منها 10 مبايعات للأراضي بقيمة 38 مليون درهم، و 110 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 120 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول.