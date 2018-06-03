الضوابط الجديدة تحمي طالبي قروض العقار بالسعودية

أكد مازن الغنيم الرئيس التنفيذي لشركة بداية، أن التعليمات الجديدة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي #ساما تلزم البنوك والمصارف وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة، بتبسيط إجراءات وتوضيح آليات التمويل العقاري للأفراد، في سياق الجهود الرامية لرفع نسبة تملك المساكن بين المواطنين السعوديين.

وأشار الغنيم في مقابلة مع "العربية" إلى هدف التعليمات الجديدة، بتمكين العملاء من اتخاذ القرار المناسب عند طلبهم التمويل العقاري وحماية حقوق أطراف تعاملات التمويل العقاري، وبما يعزز من إجراءات منح التمويل للمحافظة على سلامة قطاع التمويل العقاري ونموه.

وكانت التعليمات ألزمت البنوك والشركات بعدم إبرام أي عقد تمويل عقاري للأفراد إلا بعد استيفاء تلك التعليمات الجديدة وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

وأوجبت مؤسسة النقد على الممولين عند تقديم عرض التمويل العقاري على العميل أَلَّا تقل مدة صلاحيته عن 15 يومَ عمل من تاريخ تسليمه للعميل، وأن يتضمن العرض نسخًا مطبوعةً وواضحةً تحتوي على جميع البيانات من جميع المستندات وبنفس الصيغة والشكل اللذين سيوقعان لو أُبرِم عقد التمويل العقاري.