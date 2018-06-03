ملامح "دبي هيلز مول" تبدأ بالظهور مع تقدم الإنشاءات

بدأت ملامح "دبي هيلز مول"، وجهة التسوق والترفيه الجديدة في "دبي هيلز استيت"، بالظهور إلى العيان مع تحقيق الشركة المطورة للمشروع "إعمار للتطوير" تقدماً على صعيد تنفيذ الأعمال الإنشائية.

ويمتاز "دبي هيلز مول" بموقعه المركزي في "دبي هيلز استيت"، إحدى أكبر الوجهات التي تطورها #إعمار كمشروع مشترك مع "مِراس"، بمساحة تبلغ أكثر من 11 مليون متر مربع حيث تحتضن ملعباً للغولف مؤلفاً من 18 حفرة، وحديقة "دبي هيلز بارك" ومساحات خضراء واسعة.

وتم الانتهاء من تشييد نحو 60% من هيكل المول، كما باشرت "إعمار للتطوير" العمل على وضع الهياكل الفولاذية لمجمع دور العرض السينمائي المؤلف من 18 صالة، إضافة إلى أول سقف زجاجي مستدام أخضر. وتم بدء العمل أيضاً على تنفيذ بقية الأسقف الزجاجية وواجهات المتاجر والحمامات وغيرها من التشطيبات الأخرى.

وتعتبر أنظمة التظليل لتوليد الطاقة الشمسية من الخصائص الفريدة لـ "دبي هيلز مول"، ويجري العمل حالياً على تركيبها لتساهم في ترسيخ مكانته كأحد أكثر الوجهات التجارية استدامةً. وفي الإطار ذاته، تعمل "إعمار للتطوير" على تجهيز مظلات مواقف السيارات والأسقف لتؤدي وظيفتين: الحماية من أشعة الشمس، والتقاط الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الضوئية التي سيتم ربطها بشبكة "هيئة كهرباء ومياه دبي". ومن المتوقع أن تعمل أنظمة التظليل الشمسية على توليد 6.5 ميغاواط من الطاقة سنوياً.

ويضم "دبي هيلز مول" نحو مليون قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير، وسيحتضن 650 منفذاً تجارياً ومطعماً، بما في ذلك متاجر "الموضة السريعة" والمقاهي العصرية. وسيضم أيضاً أربعة مراكز ترفيهية عائلية تشمل مجمعاً لدور العرض السينمائي يضم 18 صالة، ومرافق أخرى تشمل متجر هايبر ماركت بمساحة 63.500 ألف قدم مربعة، وسبعة متاجر رئيسية كبرى، بالإضافة إلى مواقف السيارات المجهزة لاستيعاب أكثر من 7 آلاف مركبة.