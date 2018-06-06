السعودية: تأمين إلزامي على العيوب الخفية في المباني

قرر #مجلس_الوزراء_السعودي إلزام المقاولين في مشاريع القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها.

وقال حسام القناص، رئيس لجنة تأمين الممتلكات والمسؤوليات في قطاع التأمين في السعودية، في مقابلة مع "العربية"، إن تكلفة التأمين لا تتعدى نسبة 1% أو 1.5% من القيمة الإجمالية للمبنى المؤمن ولمدة 10 سنوات لاحقة لإنجازه.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستكشف طبيعة #المباني المشمولة بالقرار، وهل هي المباني السكنية أو التجارية، لأن القرار نص على المباني غير الحكومية ولم يحدد تفاصيلها، وسيجري الإعلان قريباً عن المزيد من التفاصيل التي تحدد تطبيق القرار.

كما أشار إلى أهمية القرار في رفع #جودة_المباني وتكليف مكتب هندسي متخصص لقياس الجودة والمخاطر ومراقبة الإنشاءات في جميع مراحلها من أجل ضمان عملية ملائمة للتأمين.

وسيقوم #وزير_الشؤون_البلدية_والقروية بتحديد نطاق تطبيق القرار الجديد، من حيث نوعية #المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة الضمان.