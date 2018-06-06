"إلينغتون" تطلق عمليات تشييد "بلغرافيا هايتس II" في دبي

أطلقت شركة التطوير العقاري "إلينغتون"، العمليات الإنشائية لتشييد مشروعها الجديد "بلغرافيا هايتس II" في دائرة قرية جميرا بإمارة #دبي، ضمن سلسلة مشاريع تم إطلاقها تحت علامة "بلغرافيا".

ومشروع "بلغرافيا هايتس II" مبنى سكني يحتضن 137 وحدة سكنية تتنوع بين الاستديوهات والشقق التي تضم غرفة نوم واحدة أو غرفتين.

وتضم منصة البوديوم في "بلغرافيا هايتس II" مسبحاً بتصميم مستوحى من أجواء المنتجعات، إضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال ومركز حديث للياقة البدنية.

ويتكامل تصميم المبنى مع محيطه الذي يقدم خيارات متنوعة من منافذ التجزئة، وتقع مرافق المشروع في طابق خاص مرتفع عن الشارع لإثراء أجوائه الاجتماعية الراقية.