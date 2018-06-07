أسعار المنازل البريطانية تتعافى بـ1.5% في مايو

قالت هاليفاكس للرهن العقاري، اليوم الخميس، إن #أسعار_المنازل_في_بريطانيا تعافت أكثر من المتوقع في مايو أيار، لكن الصورة العامة للسوق تظل خافتة.



وزادت أسعار المنازل 1.5 بالمئة في مايو أيار بعدما هبطت 3.1 بالمئة في أبريل نيسان.

وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم تشير إلى زيادة أقل نسبتها 1%.



وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار 1.9 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو أيار، بما يتوافق مع التوقعات.



وقال العضو المنتدب لشركة هاليفاكس راسل جالي "هذه التغيرات الجديدة في الأسعار، تعكس ضعفا نسبيا لسوق الإسكان في المملكة المتحدة".