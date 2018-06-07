الإسكان: اكتمال حجز 30% من مشروع "لؤلؤة الديار" في ينبع

أعلنت وزارة #الإسكان_السعودية عن اكتمال حجز أكثر من 30% من #مشروع_لؤلؤة_الديار، والذي يُعد أحدث مشاريع برنامج "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص في #محافظة_ينبع بمنطقة المدينة المنورة، ويوفر نحو 1182 وحدة سكنية، من نوع تاون هاوس.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أنه تم اكتمال حجز 367 وحدة سكنية بعد نحو 10 أيام فقط من الإعلان عن بدء الحجوزات في #المشروع، والذي يضم 1182 تاون هاوس، بمساحات متنوعة وتصاميم متعددة، وبأسعار تبدأ من 508 آلاف ريال، مشيرة إلى استمرار الحجوزات من خلال زيارة المعرض المقام على أرض الوزارة شمالي مدينة ينبع البحر وعلى بعد أقل من كيلومتر واحد من كورنيش المدينة.

ويتميز مشروع "لؤلؤة الديار" بموقعه الاستراتيجي، إضافة إلى تكامل #البنية_التحتية وفق أعلى وأحدث المواصفات من طرق وأرصفة وإنارة ومسطحات خضراء ومرافق عامة، إضافة إلى توفير جامع، وثلاثة مساجد، وتخصيص مواقع للمرافق الخدمية والتعليمية والصحية، وللمواقع التجارية، و14 موقعاً للمسطحات الخضراء والحدائق وملاعب الأطفال، ويوفر المشروع 5 تصاميم ونماذج للوحدات السكنية التي يقدمها، وذلك لتلبية رغبات كافة المستفيدين من #الدعم_السكني في المحافظة، كما يقدم ضمانات شاملة على كافة المواد المستخدمة والهيكل الانشائي تصل إلى 20 عاماً.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت مؤخراً عن إطلاق العديد من #المشاريع_السكنية في مختلف مناطق المملكة، منها أربعة في منطقة المدينة المنورة إذ أنه إضافة إلى "لؤلؤة الديار" تم الإعلان عن ثلاثة مشاريع أخرى أحدها يقع في مدينة ينبع "رواسن ينبع" والذي اكتملت حجوزاته الشهر الماضي ويوفر نحو 660 وحدة سكنية تتنوع بين الشقق والتاون هاوس، كما أعلنت الوزارة أمس الأول عن اكتمال حجوزات مشروعي الوزارة في المدينة المنورة "درة المدينة" و"بوابة طيبة" والتي تضم نحو 1200 وحدة سكنية في مواقع استراتيجية بالمدينة وعلى بعد كيلومترات من الحرم النبوي.

وشهد الأسبوع الماضي إعلان الوزارة عن 7 مشاريع جديدة في الرياض وجدة، والمنطقة الشرقية، توفر أكثر من 13 ألف وحدة سكنية، ويتزامن ذلك مع استمرار عمليات الحجز في عدد من المشاريع، إضافة إلى مواصلة الوزارة ممثلة ببرنامج "سكني" تسليم الوحدات السكنية الجاهزة في عدد من المشاريع كثادق، ورماح، والعيينة، والدوادمي، وعرعر، والخبر، والمبرز، والقنفذة، وصبيا وبيش.

وبحسب بيانات الوزارة فإن إجمالي عدد المشاريع التي تم الإعلان عنها عبر برنامج "سكني" يصل إلى 70 مشروعاً منها 50 بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطورين العقاريين المؤهلين، إضافة إلى 20 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة، وتتوزع المشاريع في جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن مستهدف الوزارة بتخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2018 الجاري، منها 125 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء "بيع على الخارطة" بالشراكة مع القطاع الخاص.