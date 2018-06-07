"الدار" تبدأ تسليم وحدات "وست ياس" الشهر الجاري

أعلنت شركة "الدار العقارية" بدء عمليات تسليم الفلل في مشروع "وست ياس" خلال الشهر الحالي، وعلى مراحل تشمل الأولى 300 فيلا، على أن تتوالى مراحل التسليم خلال الفترة المتبقية من عام 2018.

وتم إطلاق مشروع "وست ياس" التطويري في سبتمبر من عام 2015 بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليار درهم، ويتألف من 1014 فيلا مكونة من 4 و5 غرف نوم، وتتراوح مساحتها ما بين 488 و580 متراً مربعاً.

وقال معن فريد العولقي المدير التنفيذي للعمليات التجارية في "الدار العقارية"، إن "هذا المشروع يمثل توسعة مهمة للمساحة السكنية المتوفرة في جزيرة ياس، ويأتي في أعقاب تسليم وحدات الشقق السكنية في مشروع "أنسام" مطلع السنة، ويعد مشروع "وست ياس" من بين المكونات الرئيسية لجزيرة ياس، حيث يتيح مجموعة متكاملة من المرافق المجتمعية ووسائل الراحة للمقيمين من مختلف الجنسيات".

يشار إلى أنه تم بيع نحو 80% من مشروع "وست ياس" بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري، أي بما يعادل 801 فيلا بقيمة 3.66 مليار درهم.