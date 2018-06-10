"ملكية ريت" تعلن الاستحواذ على 4 عقارات بـ67 مليون ريال

أعلنت شركة ملكية للاستثمار مدير صندوق #ملكية_عقارات_الخليج_ريت الاستحواذ على عقارات لصالح الصندوق من طرف ذي علاقة (صندوق ملكية لتطوير المجمعات التجارية العقاري).

ووفقاً لبيان للشركة على "تداول"، تضمنت العقارات على الشكل الآتي:

-مجمع فلل فيفيندا الفندقي، وهو مجمع تجاري سكني يقع في حي الهدا غرب مدينة الرياض مستأجر من قِبَل شركة فرص للاستثمار والتطوير العقاري، بقيمة 30.75 مليون ريال بما يعادل 24% من قيمة المشروع إذ سبق أن تم الاستحواذ على 76% منه لصالح الصندوق.

- مبنى تجاري مستأجر من قِبَل شركة العليان للمواد الغذائية "برغر كنج وتكساس تشكن" بحي الشراع بجدة بقيمة 15.56 مليون ريال.

- مبنى تجاري مستأجر من قِبَل شركة العليان للمواد الغذائية "برغر كنج" بحي أبحر الشمالية بمدينة جدة بقيمة 7.34 مليون ريال.

- مبنى تجاري مستأجر من قِبَل شركة العليان للمواد الغذائية "برغر كنج وتكساس تشكن" بمدينة خميس مشيط بقيمة 13.06 مليون ريال.

كما وافقت الجمعية العامة على تعديلات الشروط والأحكام المقترحة من مدير الصندوق.