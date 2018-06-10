63 % من العقارات الاستثمارية بالكويت درجة ثالثة وأدنى

أظهرت دراسة أعدها اتحاد العقاريين الكويتيين أن نسبة 63% من العقارات الاستثمارية بمختلف المناطق في #الكويت تم تصنيفها بأنها من فئة الدرجة الثالثة والدرجة الأدنى، وأن معظم تلك العقارات غير مزوّدة بمواقف سيارات، حيث يتم استخدام الساحات الموجودة على الطرق سواء بظلال أو من دون ظلال لإيقاف السيارات.

وكشفت الدراسة أن تلك #العقارات تحظى بدرجات منخفضة في ما يخص التشطيبات والخدمات التي توفرها، وكذلك المساحات الداخلية الضيقة، والمواقع غير المميزة التي يتراوح متوسط الإيجار فيها بين 197 و267 دينارا، وتبلغ نسب الإشغال بها نحو %86.3، وهو متوسط نسب الإشغال تقريبا في مختلف العقارات الاستثمارية خلال الفترة الحالية، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

أما العقارات التي تحظى بتصنيف "الدرجة الأولى ممتازة"، فقد بلغت نسبتها في السوق 1.3% فقط وهي العقارات التي تقدم خدمات أفضل للسكان وتمنحهم مجموعة متنوعة من التجهيزات، مثل حمامات السباحة وصالة الألعاب وغرف للسونا وملعب للتنس وخدمات أمنية وغيرها، ويبلغ متوسط الإيجار فيها نحو 874 ديناراً شهريا.

وتمثل عقارات الدرجة الأولى ما نسبته 7.8%، وهي تقدم خدمات جيدة، ولكنها تقل في محتوياتها عن تلك التي تحتويها الأولى الممتازة، ويبلغ متوسط الإيجار بها نحو 578 دينارا، تليها عقارات الدرجة الثانية وتشكل 27.3%، وهي تلك التي توفر مساحات داخلية مقبولة مع الحد الأدنى من الخدمات الإضافية، مثل الإنترنت والمواقف المظللة ويبلغ متوسط الإيجار بها نحو 321 ديناراً.