داماك تمنح عقداً بـ72 مليون درهم ضمن مشروع أكويا أكسجين

أعلنت شركة #داماك العقارية عن منح الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية عقداً إنشائياً بقيمة 72 مليون درهم لإنجاز شبكة الطرق الرئيسية وأعمال البنى التحتية الخاصة بمشروع " #أكويا_أكسجين".

ويسهم العقد الذي تم توقيعه مؤخراً في رفع إجمالي قيمة النفقات الإنشائية للمشروع منذ إطلاقه إلى أكثر من 5.6 مليار درهم، حيث تواصل داماك العقارية تطوير المجمع السكني الذي يمتد على مساحة 55 مليون قدم مربعة، وهي تتطلع قدماً للبدء بعمليات التسليم في نهاية العام الجاري، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وقال علي سجواني، المدير العام للعمليات لدى #داماك_العقارية: ستتولى الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية بموجب العقد الذي تم توقيعه مؤخراً مهمة إنجاز شبكة الطرق الرئيسية وأعمال البنى التحتية ضمن 3 قطاعات في مشروع أكويا أكسجين، ما يوفر الوصول السهل والخدمات اللازمة لدعم 1623 فيلا في المشروع. ويسرنا تعزيز أواصر علاقاتنا مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية في الوقت الذي نعمل فيه على تسريع عمليات التطوير في معظم أنحاء مجمّعنا السكني الأضخم من نوعه والذي سيبدأ باستقبال أول قاطنيه في نهاية العام الحالي.

وتضطلع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية بمهمة إنجاز عمليات الإنشاء الرئيسية في مجمعات فكتوريا وأفينسيا وأمارغو والتي تتكون من 1623 فيلا، حيث حازت الشركة على العقد بموجب مناقصة تنافسية بفضل مكانتها المرموقة كواحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الهندسة المدنية والصناعية، وأحد أبرز المتعاقدين في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت داماك العقارية قد منحت شركة أرابتك للإنشاءات مؤخراً عقداً إنشائياً ضخماً لبناء 916 فيلا في مشروع أكويا أكسجين خلال شهر مارس 2018، كما تم اختيار أرابتك في شهر أغسطس 2017 لبناء 1.296 فيلا.