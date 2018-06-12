"نخيل" العقارية ترسي عقد جسر ديرة بـ447 مليون درهم

أعلنت شركة #نخيل_العقارية أنها أرست عقداً بقيمة 447 مليون درهم، لإنشاء الجسر الذي يتألف من 12 مساراً، والذي يربط بين مدينة #دبي و #جزر_ديرة.

وقالت الشركة في بيان لها إن الجسر البالغ طوله 600 متر، والذي قامت بإنشائه شركة "ويد آدامز" للمقاولات المحدودة تحت إشراف هيئة الطرق والمواصلات، سيكون المدخل الرئيسي من دبي إلى جزر ديرة، وهي المنطقة التي تبلغ مساحتها 15.3 كيلومتر مربع، وقد بدأت الأعمال الإنشائية فيها اعتباراً من مايو الماضي، ومن المتوقع إنجاز كامل الأعمال في النصف الثاني من عام 2020.

وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة الشركة: "نتقدم بفائق شكرنا وتقديرنا لهيئة الطرق والمواصلات على دعمها المتواصل وتعاونها معنا لإنشاء الجسر الرابط بين دبي وجزر ديرة، وهو ما أنفقنا فيها حتى الآن 8.5 مليون درهم في البنى التحتية والعقود الإنشائية، وهنالك المزيد من الإنفاق القادم"، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

يربط الجسر المزمع إنشاؤه جزر ديرة ودبي بداية من شارع الخليج إلى الجزر، ومنها إلى العديد من المشروعات التي تطورها نخيل مثل السوق الليلي وديرة مول ومنتجات "ريو" و"سنتارا".

ومن المتوقع أن تكون جزر ديرة وجهة سياحية وترفيهية ذات مستوى عالمي، إضافة إلى أنها ستكون أحد العناصر الرئيسية التي ستساعد دبي على تحقيق رؤيتها السياحية.