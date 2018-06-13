"نخيل" تنجز 80% من المرحلة الثالثة لتوسعة "دارجون"

أعلنت شركة " #نخيل" العقارية الانتهاء من 80% من المرحلة الثالثة من توسعة مشروع " #دارجون_سيتي" والتي تبلغ قيمتها 169 مليون درهم، وتضم صالة عرض ومجمعاً لمواقف السيارات، على أن يصل المشروع إلى مرحلة الاكتمال في الربع الأخير من عام 2018.

تدير المشروع "نخيل مولز"، ذراع التجزئة التابعة لنخيل، ويضم المجمع الذي تبلغ مساحته 375 ألف قدم مربعة، مساحات عرض أرضية تبلغ 118 ألف قدم مربعة، وجميعها مؤجر بالفعل، بالإضافة إلى مواقف سيارات متعددة الطوابق تتسع لـ 900 سيارة. ويعد هذا المرفق الجديد الأحدث في التوسع المستمر لقطاع التجزئة والضيافة والسكن في مدينة دراجون سيتي، وهو ما سيجعل الحجم الإجمالي للمشروع متعدد الاستخدامات يصل إلى 11 مليون قدم مربعة.، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وتعد مدينة دارجون سيتي موطناً لـ "دراجون مارت"، وهو أكبر مركز تجزئة صيني في العالم خارج البلاد، بالإضافة إلى مركز "دارجون مارت 2" الذي افتتح في عام 2015. وافتتحت نخيل في عام 2016 فندق أيبيس ستايلز الذي يتكون من 251 غرفة، في حين لا تزال أعمال التشييد مستمرة في فندق بريمير إن الذي يضم 304 غرف.

وفي غضون ذلك، من المتوقع أن تبدأ أعمال التشييد الأساسية في مشروع دراجون تاورز، وهو مشروع سكني يتألف من طابقين يضم 1120 شقة، في الربع الثالث من هذا العام.