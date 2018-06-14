1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الجاري أكثر من مليار و888 مليون درهم، وكانت أبرزها رهونا بقيمة مليار و245 مليون درهم من خلال 263 إجراء.

حيث شهدت الدائرة تسجيل 384 مبايعة بقيمة 643 مليون درهم، منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 156 مليون درهم و343 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 487 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 63 مبايعة بقيمة 81 مليون درهم وتلتها منطقة اليلايس 2 بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها مليار و245 مليون درهم، منها 71 رهون أراض بقيمة 1 مليار درهم و192 رهون فلل وشقق بقيمة 245 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة السطوة بقيمة 214.8 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 176.9 مليون درهم.

وعلى الصعيد اليومي حققت التصرفات العقارية في الدائرة أكثر من 586 مليون درهم.