الإمارات.. برنامج لمراقبة المقاولين بمشاريع الإسكان

أكد المهندس محمد إبراهيم المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الهندسية في برنامج الشيخ زايد للإسكان، بدولة الإمارات أن البرنامج يراقب أداء شركات المقاولات والاستشاريين بشكل مستمر.

وقال المنصوري لصحيفة "البيان" الإماراتية، إن نظام تصنيف الاستشاريين والمقاولين "اختارهم صح"، يتيح للمستفيدين من الدعم السكني التعرف إلى تصنيف شركات الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات، والاستفادة من العروض التنافسية التي يقدمونها لتنفيذ بناء مساكنهم.

وأضاف أنه في حال حدوث مخالفة من جهة هذه الشركات، فإنه يتم تجميد مشاركتهم لحين تعديل أوضاعهم، موضحاً أن البرنامج يحصل من هذه الشركات على أفضل 10 أسعار بحسب طريقة وشروط التنفيذ للنموذج الذي يختاره المستفيد، وذلك لزيادة خياراته تبعاً لمقدرته المالية.

وأكد المسؤول الإماراتي أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من مسؤولية البرنامج في توفير أفضل الخدمات بأقل الأسعار، حتى لا تكون هناك أعباء مالية إضافية على المستفيدين من خدمات زايد للإسكان فيما يتعلق ببناء مساكنهم.

ولفت إلى أن البرنامج يقوم بتحديد كلفة بناء المسكن الخاص بالمواطن حسب المعايير التي يعتمدها، كما أنه يقوم بترشيح أفضل المكاتب الاستشارية ليتعاقد المستفيد معها، ضماناً لاستفادة مثالية.