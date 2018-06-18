عقارات دبي تجذب 36 مليار درهم منذ بداية 2018

اجتذب سوق عقارات دبي منذ بداية العام الجاري 36 مليار درهم ضخها مستثمرون من داخل وخارج الدولة ثقة منهم بجدوى الاستثمار في المدينة التي تتصدر المؤشرات العالمية على صعيد أسلوب المعيشة والأمن والأمان والعائد الأعلى على الاستثمار، بحسب بيانات دائرة الأملاك والأراضي بدبي.

وذكرت صحيفة البيان في تقرير لها، أن متوسط قيمة الصفقات العقارية بلغ 7 مليارات درهم شهرياً منذ بداية العام، بواقع يتجاوز 300 مليون درهم يومياً، وبمتوسط يبلغ 37 مليون درهم في الساعة. ولا تشمل القيمة الإجمالية لحصاد صفقات السوق العقاري قيمة عقود البيع وبيع حق منفعة والبيع المؤجل والإجارة المنتهية بالتملك وغيرها من العمليات.

وأوشكت القيمة الإجمالية لصفقات شراء الشقق لتتساوى مع القيمة الإجمالية لصفقات شراء الأراضي خلال تلك الفترة. وسجلت سوق الأراضي صفقات بيع لـ 2186 قطعة أرض تجارية وسكنية وصناعية وغيرها بقيمة تجاوزت 16.1 مليار درهم، وتصدرت منطقة وادي الصفا الخامسة باقي المناطق على صعيد القيمة الإجمالية للصفقات بقيمة إجمالية تجاوزت 1.1 مليار درهم.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى باقي المناطق على صعيد أكثر المناطق بيعاً للأراضي بتسجيل 229 صفقة بيع. وسجلت سوق الشقق صفقات بيع لـ 13482 شقة سكنية وتجارية جاهزة وقيد الإنجاز، بقيمة إجمالية تجاوزت 16.7 مليار درهم.

وحافظت منطقة مرسى دبي على تفوقها المستمر منذ 2010 على صعيد الأعلى بيعاً بتسجيلها 2.7 مليار درهم مبيعات لـ 1334 شقة سكنية وتجارية جاهزة وقيد الإنجاز، فيما تصدرت منطقة الخليج التجاري باقي المناطق على صعيد الأكثر بيعاً للشقق بعدما سجلت 1795 صفقة بيع لشقق سكنية جاهزة وقيد الإنجاز خلال الفترة ذاتها.