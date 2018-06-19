أسعار العقارات في لندن تواصل الهبوط للشهر العاشر

انخفضت أسعار المنازل فى #لندن بأكبر وتيرة، منذ بداية العام الجاري في يونيو، حيث استمر سوق #العقارات في العاصمة متخلفاً عن باقي الأجزاء من البلاد.

وكشفت بيانات موقع "رايتموف" العقاري، تراجع سعر العقارات في سوق لندن بنسبة 0.9% ليصل متوسط السعر إلى 631.737 جنيه استرليني.

وتراجعت القيمة بنسبة 1%، مقارنة بمستويات العام الماضي، مسجلة بذلك الشهر العاشر على التوالي من الانخفاض، وفقا لصحيفة "البورصة" المصرية.

وعلى الصعيد الوطني، زادت الأسعار بنسبة 0.4% خلال الشهر الجاري، وسجلت نسبة نمو بلغت 1.7% على أساس سنوي، وفق وكالة أنباء "بلومبرغ".

وأضافت بلومبرغ أنه يمكن تفسير الانخفاض في لندن جزئياً بموسم شراء الربيع الذي يقترب من نهايته، ولكن على المستوى الوطني تشير الأرقام إلى أن حركة السوق ثابتة.

وفي لندن، يعترف المحللون في السوق العقاري أن موسم بيع الربيع الأكثر ازدحاماً يقترب من نهايته.

وقال مايلز شيبسايد، مدير موقع "رايتموف" العقاري، إنَّ سوق العقارات في لندن تضرر بشكل خاص من حالة عدم اليقين المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بعد أن أعلنت غرفة التجارة البريطانية، أنها قلصت توقعاتها للنمو الاقتصادي وسط ضعف الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري.

وتوقعت الغرفة التجارية أن يتوسع الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.3% العام الجاري و1.4% في عام 2019 لتسجل بذلك أسوأ عامين من النمو منذ الأزمة المالية العالمية.