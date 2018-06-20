طرح المرحلة الثانية من مبيعات ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز

أعلنت شركة " #بن_غاطي_للتطوير" الإماراتية، إطلاق المرحلة الثانية من مبيعات مشروع "ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز" الذي يقع على الواجهة المائية في الخليج التجاري والذي تبلغ تكلفته 400 مليون درهم.

يأتي إطلاق المرحلة الثانية بعد نجاح المرحلة الأولى من مشروع " #ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز"، حيث قررت الشركة إطلاق المرحلة الثانية من مبيعات هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 135 مليون درهم، إضافةً إلى تخفيضات وخطط دفع جذابة.

يتألف هذا المشروع المكون من 29 طابقاً والمستوحى من "فنادق ومنتجعات ميلينيوم" من 230 وحدة، بما في ذلك شقق الأستوديو وغرفة نوم واحدة وغرفتا نوم. ويجري حاليًا بناء هذا المشروع على قناة دبي المائية في الخليج التجاري، ومن المتوقع أن تكتمل أعمال الإنشاء فيه خلال ديسمبر 2019.

يقع هذا المبنى في منطقة "الخليج التجاري" التي تعد بمثابة قلب دبي الذي يضم مزيجا من الأبراج السكنية والتجارية وأماكن ترفيه حديثة وراقية. تمزج هذه المنطقة ما بين العديد من الوجهات السكنية والتجارية والترفيهية. ويقع المبنى مباشرة على الواجهة المائية لقناة دبي المائية، ما يسمح بتوفير إطلالات مباشرة على "قناة دبي المائية" و"برج خليفة".

ويقع مشروع "ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز" على بعد دقائق من أبرز الوجهات والمعالم الرئيسية لدبي مثل "دبي داون تاون"، "صفاء بارك"، "مركز دبي المالي العالمي"، "ميدان"، "سيتي ووك"، "مطار دبي الدولي"، "شاطئ كايت بيتش"، "دبي ديزاين ديستريكت"، "مركز دبي التجاري العالمي"، "لا مير"، "برواز دبي"، بالإضافة إلى "مطار دبي الدولي".

وفي هذا الصدد، قال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي ومدير قسم الهندسة في "بن غاطي للتطوير": "نحن سعداء بإطلاق المرحلة الثانية من مبيعات مشروع "ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز" بعد نجاح المرحلة الأولى. ويعد هذا المبنى فرصة للمستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء، حيث سينضم المقيمون في هذا المبنى إلى مجتمع مزدهر".