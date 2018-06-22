3 مليارات درهم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 725 مبايعة بقيمة مليار و767 مليون درهم، منها 67 مبايعة للأراضي بقيمة 904 ملايين درهم، و658 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 863 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 350 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تليها مبايعة بقيمة 158 مليون درهم في منطقة جزر العالم، ثم مبايعة بقيمة 97 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 41 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 6 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 122 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الجداف.

وتصدرت منطقة القوز الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 119 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 69 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها مليار و278 درهماً، منها 81 رهن أراض بقيمة مليار درهم، و142 رهن فلل وشقق بقيمة 278 مليون درهم.