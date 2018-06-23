مزايا "التاون هاوس" تغري المقاولين والمشترين بأبوظبي

توسعت الشركات العقارية في طرح وحدات "التاون هاوس" بأبوظبي، في ظل الطلب المرتفع على هذه الفئة من العقارات، لاسيما مع تركيز العملاء خلال هذه الفترة على الوحدات السكنية ذات الأسعار التنافسية.

وقال مسؤولون وخبراء عقاريون لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، إن كثيراً من العملاء يفضلون شراء وحدات "التاون هاوس"، التي توفر بعض مزايا الفلل المستقلة، وفي ذات الوقت تتوفر بأسعار تنافسية تقل عن أسعار الفلل، وتزيد قليلاً عن أسعار الشقق الكبيرة.

وأوضحوا أن وحدات "التاون هاوس" توفر درجة من الخصوصية، فضلاً عن موقف سيارات خاص أمام المنزل، وحديقة صغيرة يمكن استغلالها من المشترين بالطرق التي تناسبهم، وهو ما يوفر العديد من مزايا الفلل المستقلة، ولكن بسعر مناسب لشريحة كبيرة من العملاء.

وأكدوا أن تراجع أسعار العقارات في أبوظبي، لاسيما الفلل، وفر فرصاً مثالية أمام المشترين خلال هذه الفترة، لاسيما مع تسابق الشركات لتقديم عروض وتخفيضات خاصة وتسهيلات في السداد، بحسب الصحيفة.