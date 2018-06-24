الأجانب يستحوذون على 20% من تعاملات عقارات دبي حاليا

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "إنجل آند فولكرز دبي"، ماثيو بايت، إن المشترين والمستثمرين الدوليين يستحوذون حالياً على حوالي 20% من حجم التعاملات العقارية في #دبي، وهي نسبة كبيرة مقارنة مع الأسواق الإقليمية والدولية الأخرى.

وقد استقطب السوق العقاري في دبي، استثمارات بأكثر من 151 مليار درهم، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي. كما حافظت الإمارة على مكانتها الدولية كوجهة جاذبة للاستثمارات العقارية، فيما تبقى دولة الإمارات السوق الأكثر جذباً للمستثمرين الخليجيين على مستوى المنطقة، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وأضاف بايت أن القطاع العقاري يحظى بدعم كبير من الجهات الحكومية والخاصة، ما يجعل مشاريع التطوير العقاري الكبرى في دولة الإمارات، من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم. وتواصل قيادة الدولة المضي قدماً في جهودها الاستباقية؛ لتنفيذ خطط ومشاريع تطويرية طويلة الأجل، وهو ما يسهم في جذب المستثمرين الأجانب وكسب ثقتهم.

وأشار إلى أنه في ظل توقعات نمو #اقتصاد_دبي بنسبة من 3.8% إلى 4.5% في السنوات المقبلة، نتوقع من جانبنا أن ترتفع معدلات اهتمام المستثمرين الدوليين مع قيام الحكومة بوضع خططها المتعلقة باستضافة إكسبو 2020، وتنفيذ العديد من المشاريع الطموحة الأخرى ضمن رؤية الإمارات 2030.

وحول السوق العقاري قال بايت: "يعد السوق العقاري في دبي سوقاً ناضجاً، حيث يشهد تطوراً وتصحيحاً على الدوام. وبلغت قيمة هذا السوق في العام الماضي نحو 285 مليار درهم، نتيجة 69 ألف صفقة عقارية، وهو أداء قوي. وفي الوقت الذي يسعى فيه السوق العقاري إلى مزيد من الاستقرار، نتوقع أن تستمر التصحيحات، إلا أن هذا الأمر أفضل على المدى البعيد، لأنه يعزز من مكانة دبي الدولية كواحدة من أسواق العقارات الأسرع نمواً والأكثر ديمومة".