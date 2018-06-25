الإسكان: تسليم وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة 15 يوليو

صرح رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي بأن جهاز مدينة #القاهرة_الجديدة، سيبدأ يوم 15 يوليو المقبل، في تسليم الدفعة الخامسة من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح النجار أنه على المواطن الفائز بالوحدة أن يتوجه لبنك #التعمير_والإسكان خلف الجهاز لإنهاء إجراءات الاستلام، ثم التوجه لجهاز المدينة (مكتب خدمة العاملين بالخارج) لاستكمال باق الإجراءات، بحسب صحيفة "التحرير" المصرية.

يذكر أن وزارة الإسكان سلمت، في شهر مايو الماضي، 96 وحدة (4 عمارات)، أرقام (1 - 2 - 3 - 4)، بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالحي المتميز بمدينة المنيا الجديدة.