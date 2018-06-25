سوق الإيجارات في دبي.. شهور مجانية وتسهيلات في السداد

أكد عدد من #المستأجرين_في_دبي أن ملاك المباني التي يسكنون فيها يقدمون عروضا مغرية تنافس عروض مفاجآت صيف دبي بهدف تجديد عقود الإيجارات السنوية.

ويرى هؤلاء أن دخول المشاريع الجديدة هو الدافع والمحرك لهذه العروض، إذ لم يكن ملاك العقارات أو المؤجرون يقدمون مثل هذه العروض في السابق.

ولا تقل عروض التأجير في سوق المحال التجارية عن نظيرتها السكنية، فقد أعلنت إحدى الشركات دعمها الشركات الناشئة والمتعثرة بتأجيل دفع الإيجارات المستحقة عليها حتى عام 2019، وذلك حتى يتحسن الوضع المادي لهذه الشركات، ما يتيح لها البدء في تأسيس أعمالها واستكمال مشروعاتها، وتعد هذه المبادرة أشبه بحاضنة الأعمال للمستثمرين الجدد تساعدهم في بدء المشاريع وتنميتها وتنويعها والتوسع فيها، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

شهور مجانية

وأوضح أحد المستأجرين أن مالك المبنى الذي يسكنه علق لافتة تقول إن المستأجر الذي يشجع مستأجرا آخر على الاستئجار سيحصل بالمقابل على شهر مجانا، لافتا إلى أن قيمة الإيجار التي يدفعها في الوقت الراهن مناسبة لكن سوق الإيجارات يقدم خيارات أخرى تنافسية، بينما أشار مستأجر آخر إلى أن بعض الملاك يقدمون تسهيلات على صعيد السداد بدلا من خفض القيمة الإيجارية عبر توزيع قيمة الإيجار السنوي إلى 12 دفعة بعدما كانت قبل أعوام على 4 دفعات وفي بعض المناطق على دفعتين.

تحوّلات

ويشهد سوق الإيجارات في الإمارات عموماً وفي #دبي خصوصاً تغيرات في العرض والطلب، لكن المراقبين يرون أن التحولات الجديدة في صالح المستأجرين دون الإضرار بمصالح المؤجرين. ويرى مراقبون أن مكاسب المستأجرين تكبر كلما زادت مرونة المؤجرين في التعامل مع استحقاقات السوق.

كما يستفيد المستأجرون بصورة متزايدة من تراجع أسعار الإيجارات عموماً، ما يدفعهم إلى الانتقال من الشقق إلى الفلل، أو إلى وحدات أكبر وذات جودة أعلى. ويتنقل الأفراد أيضاً من المباني القديمة إلى مبان أحدث، تشتمل على مواقف سيارات وغيرها من مرافق أخرى لا تتوافر، أو تتطلب رسوماً إضافية في المباني القديمة. وعلى الرغم من أن العديد من المستأجرين لا يزالون حذرين، فمن الصعب التكهن بالمزيد من الانخفاض في الأسعار.

تزايد

وشهدت الآونة الأخيرة تزايداً كبيراً في بناء الفلل والمنازل الجديدة، خاصة لأن المدينة تتوقع زيادة في أعداد الزوار خلال استضافة معرض #إكسبو_2020. وخلال الربع الأخير، تم تسليم الآلاف من الشقق ومئات الفلل في دبي، ما يوفر المزيد من الخيارات للمستأجرين للاختيار، ودفع الأسعار إلى الأسفل. ويتوقع تسليم نحو 30 ألف وحدة سكنية في دبي خلال عام 2018، حيث جرى تسليم 3650 عقاراً في الربع الأول من العام الجاري.



جاذبية

وأكد مراقبون يديرون شركات استشارات عاملة في سوق عقارات الدولة، جاذبية العيش والعمل، لا سيما في دبي، بفعل مجموعة من العوامل، من بينها التصحيح الذي شمل القيمة الإيجارية في أغلب مناطق المدينة خلال العام الماضي، الذي كان ثمرة دخول مشاريع سكنية جديدة للسوق.